per andare a completare un reparto d'attacco che presto potrebbe privarsi di Lorenzo Colombo, desideroso di giocare e di trovare quella continuità di impiego che difficilmente si ritaglierebbe alle spalle di Giroud e del "jolly" Okafor. Secondo quanto riferisce l'Evening Standard,già sondato da Maldini e Massara un'estate fa e poi protagonista mancato a Londra di una stagione contrassegnata da un grave infortunio al ginocchio. Per il quotidiano inglese, la nuova area tecnica milanista - forte di rapporti eccellenti con la controparte - ha provato ad imbastire un'altra operazione dopo quelle che hanno portato in Italia Loftus-Cheek e Pulisic.- Per il quotidiano ingleseche corre verso i 37 anni e che attualmente non vanta una vera e propria riserva alle proprie spalle. L'attaccante di origini albanesi, messosi in luce prima in Olanda tra le fila del Vitesse Arnehm (10 gol in 30 partite) e successivamente al Southampton - con cui ha realizzato 6 reti in 32 partite nella stagione 2021/2022 -prima di debuttare agli ordini di Lampard nel 2020 ed entrare stabilmente nelle rotazioni lo scorso anno con Tuchel prima e Potter poi. Dodici apparizioni ed un gol all'attivo in Premier, 5 presenze nel girone di Champions League prima della rottura del legamento crociato del ginocchio a novembre che chiude anzitempo la stagione della sua possibile consacrazione e allontana, almeno momentaneamente, le luci della ribalta e del calciomercato.- Con l'inizio della stagione inglese e l'ennesima rivoluzione per i Blues, che hanno salutato Havertz e Aubameyang come punti centrali e che confidano a breve di definire pure la questione Lukaku e hanno accolto al contempo iChe non ha certo badato a spese nemmeno in questa finestra, ma che oggi come oggi è concentrato principalmente sulla definizione dell'operazione Caicedo (133 milioni di euro al Brighton) e Lavia dal Southampton (per circa 60) e che dunque non ha ancora pianificato un nuovo investimento per l'attacco. Deivid Washington del Santos è un colpo di prospettiva che sarà dirottato allo Strasburgo per rendere meno traumatico l'impatto col calcio europeo, mentre resiste la distanza col Montpellier per Wahi, per il quale non sono bastati 30 milioni di euro. Ecco perché,(che in alternativa non perde di vista Ekitike del PSG)Un vecchio pallino che torna di modo, in attesa che tra Genoa e Cagliari esca la destinazione più gradita al partente Colombo.