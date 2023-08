La Roma ci prova per Mason Greenwood, almeno stando a quanto riportato dall'Inghilterra. Secondo 'talkSPORT', Mourinho avrebbe chiesto informazioni al Manchester United comunicando il proprio interesse per l'attaccante al centro fino a qualche giorno fa di polemiche giudiziarie. I Red Devils oggi sono arrivati alla decisione di chiudere qui il rapporto. Così Greenwood, potrà ricominciare la sua carriera altrove, non è ancora chiaro però con che modalità: se con una rescissione, una cessione o ancora un prestito. Già alcune settimane fa si era parlato di un interessamento della Roma, smentito però categoricamente da parte dello stesso club giallorosso.