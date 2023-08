Stando a quanto riportato da Evening Standard, il Chelsea ha rifiutato le proposte per il trasferimento dell'attaccante Armando Broja, dopo aver deciso di tenerlo e fargli giocare le sue carte per competere con Nicolas Jackson nella rosa attuale. Il Milan, e con lui altri club, aveva messo gli occhi sul 21enne e avrebbe voluto strapparlo ai londinesi in prestito con diritto di riscatto. Furlani sta lavorando in prima persona per intavolare una trattativa e convincere i Blues a cambiare idea.