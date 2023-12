Giovanni Simeone vuole lasciare il Napoli nella prossima finestra di calciomercato. L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, da Sky Sports News: nei prossimi giorni, il Cholito chiederà ufficialmente la cessione alla società partenopea per andare in un club capace di garantirgli maggiora minutaggio. West Ham e Newcastle si sono interessate in passato, insieme a Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte, Villarreal, Siviglia e Betis Siviglia.