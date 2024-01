Dall'Inghilterra: offerta del Lione per un vecchio obiettivo del Napoli

Secondo quanto riporta The Athletic il Lione avrebbe formulato un offerta al Nottingham Forest per Orel Mangala, centrocampista belga classe 1998, accostato anche al Napoli. Si legge che il club francese avrebbe offerto all’incirca 30 milioni di sterline.



I DETTAGLI- Qualora il club inglese accettasse l’offerta significherebbe più o meno triplicare i soldi che avevano speso 18 mesi fa per prelevare il belga dallo Stoccarda. Il calciatore era stato accostato anche al Napoli, prima che i partenopei prendessero Dendoncker dall’ Aston Villa. Il Lione ha bisogno di rinforzi per risollevare la situazione di classifica. Il calciatore belga ,che fin qui in Premier League ha disputato 19 presenze(86% da titolare) segnando una rete, ha un contratto in scadenza nel 2026.