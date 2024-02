Dall'Inghilterra: Psg, in caso di partenza di Mbappe niente Rashford, occhi su Osimhen

Come riporta The Sun il Paris Saint Germain è in attesa di capire quali sono i piani di Mbappè per il futuro, ma si legge che in caso di una partenza del francese non dovrebbe essere Rashford a sostituirlo a Parigi.



I DETTAGLI- Rashford non sta avendo la sua migliore stagione al Manchester United sia per il rendimento in campo della squadra oltre sia per quello personale (in 20 presenze in Premier League ha realizzato 4 gol e fornito 3 assist). Come si può intuire questi numeri sono ben lontani da quelli della passata stagione dove in 35 presenze segnò 17 reti e fornì 5 assist. Sicuramente la situazione di classifica attuale non aiuta: i Red Devils sono attualmente noni con 32 punti a – 11 dalla zona Champions League, ma con una partita da recuperare. Nonostante ciò resta un giocatore di primo livello e appetibile sul mercato. Secondo quanto si apprende però il PSG non lo avrebbe inserito nella propria short list. Infatti qualora Mbappe decidesse di lasciare Parigi direzione Real Madrid i francesi avrebbero un ingente somma da spendere, ma in altri obiettivi. Una pista porta anche in Italia, precisamente a Victor Osimhen, che con ogni probabilità lascerà Napoli in estate. L’attaccante nigeriano, ora impegnato in Coppa D’ Africa, non sta ripetendo la grande stagione dello scorso anno, che concluse da capocannoniere con 26 reti e lo scudetto, anche per le difficoltà che sta riscontrando il Napoli in stagione. Fin qui in campionato ha registrato 13 presenze condite da 7 gol e 2 assist. Il contratto del nigeriano classe 1998 è stato appena rinnovato e scadrà nel 2026, mentre quello dell’inglese classe 1997 scadrà nel 2028.