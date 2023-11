Non è facile sapersi reinventare doposoprattutto se seie una vera e propria leggenda. Stefanoè uno deglidel nostro calcio e ha legato indissolubilmente il proprio nome alla, che ha rappresentato tra Serie B e Serie C peraccanto a compagni come Alessandro Camisa, Marco Padalino e Simone Tiribocchi:un destino inimmaginabile per il 34enne, umbro originario di Spoleto e cresciuto tra Foligno e, per renderlo uno dei protagonisti della, prima di lasciarlo partire in direzione, club con cui centra i playoff per salire in Serie B per la prima volta nella storia. Seguono due esperienze non fortunate con, prima della, iniziata quasi per caso, in seguito ad un scambio con gli abruzzesi che include il cartellino di Elvis Abbruscato. Dopoa malincuore, saluta il Veneto da svincolato, e sceglie di trasferirsi al, una vera e propria scommessa.- Già, perché i virgiliani arrivavano da un'annata nerissima, culminata conarrivata dopo il ko ai playoff contro l'Albinoleffe, lsolo ilevitaMa la nuova stagione è di tutt'altra pasta: dopo 11 giornate,grazie a 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta, frutto di' - Merito del gran lavoro di Davidee già calciatore di Brescia e Palermo, ma anche della solita classe e attitudine di Giacomelli, giàche ha fatto letteralmente impazzire il Martelli e consentito di mantenere il vantaggio sulle seconde, in un girone che sarà più che agguerrito. Avere un'arma come quella del 10 ex Vicenza, chesi rivelerà alla lunga fondamentale nella corsa promozione.@AleDigio89