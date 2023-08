Un'indiscrezione rilanciata dal quotidiano islandese DV, sulla quale arrivano conferme parziali da parte della federcalcio scandinava diretta a Vanda Sigurgeirsdóttir, che sulla vicenda si è espressa così: "Posso confermare che al nostro tavolo è arrivata una proposta di denuncia per reati sessuali su un membro della nazionale". Per i media locali il destinatario di queste gravissime accuse sarebbe l'attaccante Albert Gudmundsson, in forza al Genoa dal gennaio 2022 e che sarebbe stato sospeso in via precauzionale dalla sua nazionale.



Per il quotidiano DV, il calciatore sarebbe responsabile di un episodio di molestie nei confronti di una donna, che ha sporto denuncia. Il club rossoblù, interpellato il ragazzo, riferisce che questi nega ogni addebito nei suoi confronti. Questo non gli consentirà ugualmente di rispondere alla chiamata del ct Age Hareide, in quando per un regolamento previsto dalla federcalcio islandese, chiunque sia coinvolto in vicende giudiziarie non può rispondere alle chiamate della nazionale fino all'eventuale proscioglimento.