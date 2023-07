, nel corso della storia del calcio,, specialmente nel corso di queste ultime settimane,Non è una novità che la sfida tra bianconeri e nerazzurri - basta semplicemente ricordare gli ultimi incroci di quest'anno, che hanno visto Lukaku e quel Cuadrado poi giunto sulla sponda nerazzurra del Naviglio - sia sentita da tutta la tifoseria di parte e non solo.Un centravanti belga che, senz’altro, non ha fatto nulla per sottrarsi dal ruolo di protagonista di una spinosa vicenda, prima chiudendo ogni contatto con l’Inter, poi offrendosi alla Juventus e infine cercando, nuovamente, di riaprire la porta con Marotta e Ausilio.. Tuttavia, lo sappiamo, le vie del calciomercato sono infinite. Incastri e scenari possono cambiare da un momento all’altro.– grazie anche al comportamento di Lukaku –Sì perché in casa Inter tiene banco la questione relativa al futuro numero uno che difenderà i pali della porta nerazzurra nella prossima stagione, con Yann Sommer che continua a essere il prescelto dalla dirigenza meneghina. Peccato che sussista un problema non di poco conto:Mamardashvili ha già espresso parere contrario, De Gea rimane libero sul mercato degli svincolati, Raya e Bounou hanno un prezzo al di fuori del budget prestabilito per il ruolo dai bavaresi. E quindi,Il portiere polacco ha un contratto sino al 30 giugno 2025 e, seppur abbia intenzione di rispettare tale accordo, può valutare l’eventuale corteggiamento di un club storico e importante come i campioni di Germania in carica. In attesa del recupero di Neuer,, da anni uno dei top per rendimento in Serie A nel suo ruolo. È chiaro che, allo stato attuale dei fatti, stiamo parlando di un affare nel suo stato embrionale senza alcuna offerta concreta maUn’apertura, nei prossimi giorni, può arrivare eIn Viale della Liberazione, la necessità principale è trovare un nuovo estremo difensore date le partenze di Onana – direzione Manchester United – e di Handanovic (svincolato e al termine del suo percorso nerazzurro). Sin dall’ufficialità data dai Red Devils,ex Borussia Monchengladbach, prima e unica scelta della dirigenza meneghina. Un colpo che, ora dopo ora, sembra essere sempre più vicino alla chiusura, con gli uomini mercato dell’Inter che stanno lavorando per prelevare l’elvetico a una cifra inferiore alla famosa clausola rescissoria da 6 milioni di euro.Un affare, dunque, congelato che attende solo una fiamma che possa sciogliere tutti i nodi. E quale fiamma migliore di un assist da parte della tua eterna rivale? Una rivalità che, in eterno, rimarrà accesa ma che, almeno sul mercato, non disdegna qualche favore, di tanto in tanto.