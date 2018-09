La Gazzetta dello Sport promuove la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come l'Inter abbia ritrovato il bomber argentino dopo averlo smarrito nella gara contro il Sassuolo.



“E Lautaro sia. Il Toro si riaccende con un’incornata e l’Inter accelera nella corrida della classifica dopo la terza vittoria di fila (poker, se ci mettiamo il Tottenham). Di nuovo in zona Champions, stavolta col minimo sforzo, grazie all’argentino che sfrutta la prima occasione sua e della squadra. Luci a San Siro, anche se intermittenti. Serata felice e non solo per aver «ritrovato» il Toro, disperso nella pianura di Reggio Emilia dopo una prima giornata passata un po’ così. Lautaro Martinez ha fatto l’Icardi e l’ha fatto bene. Oltre al gol ha servito una palla invitante per lo sciagurato Candreva che ha inaugurato così la sua partita di errori sotto porta. Poi magari l’ex Racing ha fatto qualche errore in dribbling o in appoggio per troppa voglia di apparire, ma ci sta. Promosso in toto comunque”.