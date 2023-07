Lo abbiamo raccontato e analizzato in tutte le salse:Realizzativo (nessuna rete ufficiale messa a referto), prestazionale (pochi, pochissimi lampi o spunti concreti) ed emotivo. Il belga è sembrato sempre più patire l’ingente esborso economico della precedente dirigenza rossonera, formata da Maldini e Massara, sotto l’aspetto mentale.Una scommessa persa dall’ex capitano del Milan che ha cercato, lungo tutto il corso della scorsa stagione, di proteggere De Ketelaere e di trovare una chiave per sbloccare il suo potenziale, per un giocatore che il talento, almeno in patria, aveva già dimostrato di avere.Le sue ultime presenze nelle amichevoli prestagionali nella tournée statunitense non fanno altro che confermare la direzione intrapresa dal Milan.La convinzione sul belga, quindi, è rimasta immutata: dopo una sola stagione, il classe 2001 può salutare Milano.Le richieste economiche da parte del club di Via Aldo Rossi partono da 28/30 milioni di euro – (residuo a bilancio sino a giugno 2027, data di scadenza del suo contratto) in modo tale da non arrivare a una minusvalenza per il giocatore sbarcato a Milano soltanto nell’estate scorsa per 35 milioni di euro -. Una richiesta ritenuta eccessiva da parte delUna soluzione sulla quale il club meneghino sta riflettendo, pur di liberare una casella nello scacchiere offensivo di Stefano Pioli, che continua a non credere nell’acquisto più oneroso dell’ultima campagna trasferimenti.Per questo il PSV sta facendo pressing sulla dirigenza rossonera per sbloccare l’affare e regalare alla squadra allenata da Peter Bosz l’ideale sostituto in rosa a Xavi Simons, tornato al PSG e prestato al Lipsia dai parigini., secondo quanto riportato da ed.nl,Contatti quindi che aprono all’ipotesi che il Milan possa dare il via libera al prestito del calciatore classe ‘01, così da liberare un altro posto in un reparto ormai affollato dai nuovi acquisti rossoneri.