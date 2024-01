Dall'Olanda: Promes dello Spartak Mosca indagato per traffico di droga, chiesti 9 anni

L'esterno olandese Quincy Promes, classe 1992 di proprietà dello Spartak Mosca, è indagato per traffico di cocaina e dall'Olanda, rimbalza la notizia che per lui siano stati chiesti 9 anni di carcere da parte del tribunale di Amsterdam. Promes, che in passato era stato anche indagato per il tentato omicidio del cugino, avrebbe importato ben 1361 chili di cocaina.



NEGA TUTTO E RILANCIA - I suoi avvocati, presenti all'udienza a farne le veci, negano ogni accusa, ma intanto si vocifera che Promes si stia muovendo per conseguire la cittadinanza russa, dato che nessun mandato di estradizione è stato emesso nei suoi confronti. Se tutto dovesse andare secondo i piani, finché rimarrà a Mosca non potrà essere, lui russo, perseguito dalla giustizia del suo paese.