La figlia di Diego Armando Maradona, Dalma, è arrivata ieri a Napoli per girare una parte del documentario dedicato al padre e al rapporto tra di loro e con la città. L'idea della figlia del Pibe de Oro è quella di visitare i luoghi importanti dell'avventura italiana di Diego, tra i quali, chiaramente, anche l'ex stadio San Paolo oggi intitolato al padre.



IL DIVIETO - Il Comune però non ha dato l'autorizzazione a fare riprese dentro l'impianto, che il giovedì e venerdì non può essere visitato da esterni e nel week end non c'è nessuno che può accompagnare Dalma a fare un giro della struttura. "Fatemi entrare nello stadio di papà, mi sembra impossibile che io non possa entrare nell'impianto che porta il suo nome" è il suo appello a Repubblica, con la speranza che cambi qualcosa. Per ora, il via libera non arriverebbe entro il 22 dicembre, quando la figlia di Diego sarebbe già in Argentina.