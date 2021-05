Da casa a rivale.è pronto ad affrontare l'Italia, divenuta per un anno la sua casa, durante l'esperienza a Milano. Lunedì, infatti, il terzino portoghese sfiderà l'Under 21 azzurra negli ottavi di finale degli Europei di categoria. Intanto, a La Gazzetta dello Sport, racconta: "In finale nel 2018 ricordo che c’erano Scamacca e Pinamonti... Contro Pinamonti gioco praticamente da quando abbiamo quindici anni!"."Che peccato! Abbiamo parlato di questa partita nei quarti ogni singolo giorno da quando ci siamo ritrovati dopo la fase a gruppi. Questo 31 maggio è stato un argomento fisso nel nostro spogliatoio: io e Rafael Leao contro Matteo e Tonali. Loro però avevano sempre il supporto degli altri italiani..."."Mi piace diventare sempre più completo. Gli italiani adorano il calcio, ne parlano sempre e essere parte di questa cultura è stata un’esperienza fantastica. E sul campo sento di essere migliorato molto tatticamente. Difesa? Alcuni aspetti difensivi li ho imparati qui ed è stato fantastico sviluppare anche queste qualità. Ma non solo: in attacco come andare in pressione alta, il recupero palla il prima possibile... Tutto molto utile"."Cosa mi ha insegnato? Che la squadra deve essere concentrata per tutti i novanta minuti e consapevole di ogni singolo aspetto della partita, di ciò che sta succedendo. E la convinzione che tutto quello che prepari in allenamento lo ritroverai in partita, che andrà esattamente così. Champions? Il nostro obiettivo fin dall’inizio. Vero che a un certo punto abbiamo pensato pure allo scudetto, ma l’importante era entrare in Champions. E siamo molto felici di esserci riusciti"."Dico che ho passato un anno fantastico e ho incontrato bellissima gente. È stato un vero piacere giocare nel Milan ma ora penso all’Europeo e davvero non so cosa succederà".