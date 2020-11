Il Milan in versione europea cambia volto, come ha annunciato in conferenza stampa Stefano Pioli. Dopo la faticosa vittoria in campionato di Udine e in previsione del match di domenica sera contro il Verona, il tecnico rossonero opererà qualche cambiamento nella formazione che domani affronterà il Lille per la terza giornata del girone di Europa League. Ancora qualche dubbio da sciogliere ma, al termine dell'allenamento di rifinitura, l'undici di partenza è pressoché definito.



Sicura l'assenza di Davide Calabria, che non ha preso parte all'allenamento della vigilia a causa di un problema muscolare: al suo posto, agirà a destra il portoghese Diogo Dalot, reduce dalla grande prova (gol e assist) contro lo Sparta Praga. Davanti a Donnarumma la linea difensiva sarà completata da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, mentre in mezzo al campo si rivede dal primo minuto Sandro Tonali, che concederà un turno di riposo a Bennacer.



Gli unici dubbi per Pioli riguardano la composizione del quartetto d'attacco, col solito Ibrahimovic destinato quanto meno a cominciare la partita, accompagnato da Castillejo a destra, Brahim Diaz come trequartista e Krunic - favorito su Calhanoglu - schierato da esterno offensivo a sinistra. Ancora qualche ora per risolvere gli ultimi dubbi, ma il Milan anti-Lille sta prendendo forma.