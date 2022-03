Il terzino portoghese del, ha rilasciato un'intervista a UEFA Magazine e al sito della UEFA in cui ha parlato dell’inizio della sua carriera con ilOgni giovane giocatore che è cresciuto in un club grande come l'FC Porto (dalla tenera età) impara i valori del club. Quando dico valori, intendo il modo in cui si dovrebbe lavorare ogni giorno, il modo in cui si dovrebbe affrontare ogni partita, ogni sessione di allenamento. È qualcosa che è difficile da spiegare a chi sta fuori. Ma una volta che sei dentro una volta che si sente l'atmosfera del club, è sicuramente qualcosa che si capisce subito, e io ho avuto la fortuna di crescere in quel contesto e in quel club da quando avevo dieci anni. È qualcosa che voglio conservare per il resto della mia carriera. Ad essere completamente onesti, si tratta di essere professionali ogni giorno, si tratta di sentire la passione che è fondamentale per ogni partita, ogni sessione di allenamento e sentire l'energia dei tifosi. Questo è qualcosa che [abbiamo] al Porto".Ad essere onesti, penso che la competizione porti solo cose buone, perché hai bisogno di dare un po' di più per poter giocare e se stai giocando non puoi fermarsi perché c'è qualcun altro che vuole prendere il tuo posto. Ma alla fine della giornata, se questa competizione è sana e per il bene della squadra, tutti vinceranno. Sono sempre favorevole al fatto che ci sia concorrenza per tutte le posizioni, perché ti dà il pieno controllo per essere sé stessi ogni giorno. Quindi non si cambia la mentalità o non si cambia il modo di comportarsi perché non ci si sente troppo a proprio agio. Tu sai solo che ogni giorno devi essere la stessa persona. E ovviamente, non pensare troppo perché questo ti dà una pressione extra di cui non hai bisogno, ma come ho detto, quando gioco non sento che il mio posto è giocando non sento che il mio posto è sempre sicuro. E quando non sto giocando, non sento di essere troppo lontano dall'essere pronto a giocare, questa è sempre stata la mia mentalità da quando ho iniziato a giocare a livello professionistico e spero di rimanere così fino alla fine. Penso che mi aiuterà"."Ha uno stile di gioco esigente, quando vogliamo pressare molto alto, dobbiamo anche stare attenti all'equilibrio in difesa, e poi quando abbiamo la palla dobbiamo giocare in avanti dobbiamo essere intensi, devo aiutare la squadra nell'ultima parte di campo come terzino, ma poi bisogna anche essere pronti a difendere. È esigente, ma siamo in un club in cui tutti sono esigenti, tutto è ad alto livello, altamente competitivo. Sono entusiasta ad essere onesto perché voglio essere quel giocatore che vuole essere presente in ogni partita, al più alto livello possibile, e aiutare il club. Penso che il club lo meriti. È il minimo che possiamo fare per il club. Quando si firma per questo club, il minimo che si possa fare è dare il tuo meglio ogni giorno e cerca di aiutare la squadra"."A volte si tratta solo di sapere dove essere al momento giusto. Ralf parla molto di anticipo e di essere proattivo, e questa è una delle cose che ho cercato di fare di più fino ad ora, perché a volte essere nel posto giusto al momento giusto può impedire di fare errori senza neanche prendere la palla. A volte penso che essere un secondo prima in un certo posto ti dà modo di recuperare la palla, di riprenderla un po' prima e poi cercare di giocare in avanti, come facciamo sempre. Proattivo è la parola giusta per descriverlo come allenatore, e lui prova a darci molto di questo ogni giorno e stiamo solo cercando di farlo."Ogni volta che penso all'Atletico, i valori del club e il modo in cui si esprimono, è qualcosa che rispecchia il suo allenatore. Vedo in loro alcuni valori del Porto. Vedo il desiderio di vincere ogni palla, di difendere, non avere problemi a restare lì per 90 minuti, combattendo l'uno per l'altro e cercando di vincere ogni palla come se fosse l'ultima. Posso vedere alcune cose del Porto che ho visto fin dai miei giorni nell'accademia, quindi mi dà una buona energia, che è positivo. Saranno una minaccia per noi, qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, e [dobbiamo] essere pronti a tutto, perché sono una squadra fantastica, non solo in La Liga ma anche in Champions League, hanno avuto delle stagioni fantastiche e lo hanno dimostrato in questi ultimi due anni. Quindi, dobbiamo essere pronti a tutto, e sarà una partita molto bella da vedere, spero che possiamo andare avanti".