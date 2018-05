Il centrocampista serbo Sasa Lukic torna al Torino per fine prestito dal Levante. I granata hanno già acquistato l'attaccante moldavo dello Sheriff Tiraspol, Vitalie Damascan (classe 1999) che farà la spola tra Primavera e prima squadra.



Il ds Petrachi sta trattando Aymen Barkok, centrocampista tedesco-marocchino classe 1998 dell'Eintracht Francoforte. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la missione in Sudamerica per il 22enne difensore brasiliano Lucas Verissimo del Santos coinvolge anche il centrocampista del Velez, Matias Vargas (classe 1997). Sul mercato italiano piace Alberto Grassi del Napoli, reduce dal prestito alla Spal.