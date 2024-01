D'Ambrosio a CM: 'Sono al Monza per Palladino. Inter? Ci difenderemo con le unghie e con i denti'

Federico Albrizio, inviato

Il difensore del Monza Danilo D'Ambrosio ha parlato a Calciomercato.com a margine della presentazione del film "Chi segna vince" a Milano:



"Mi ricordo la prima di campionato a San Siro, sarà emozionante ma appena l'arbitro fischierà sarò pronto a dare tutto per il Monza. Saremo quelli che cerchiamo di essere sempre, cerchiamo di non subire nessuno anche se contro l'Inter non sarà facile, ci difenderemo con le unghie e con i denti. Loro stanno facendo un grande campionato, sanno quello che devono fare, con la Juve sarà una grande lotta da qui alla fine del campionato".







OBIETTIVI - "Prima di sognare penserei a mantenere i piedi per terra e raggiungere i 40 punti, la salvezza, poi vediamo cosa possiamo ottenere".



CARBONI - "Carboni è un giocatore che da tempo dimostra di avere qualità e tempo dalla sua parte, sta sfruttando le sue chance, ha prospettive importanti".



PALLADINO - "Quando giochi contro una squadra si vede la mano dell'allenatore, l'ho conosciuto e sono venuto al Monza per lui".