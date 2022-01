Una banca del calciomercato in Francia dove depositare gli incassi dei trasferimenti ma anche le commissioni degli intermediari, è questa l'ultima proposta del presidente della Fifa Gianni Infantino:"Le commissioni normali sono come quelle di un intermediario di qualsiasi attività extra calcio, se poi ci sono interessi che vanno oltre non lo so. E' inutile guardare le commissioni dei grandi agenti che guadagnano molto, andiamo a vedere quei procuratori che prendono poco e magari da un'operazione incassano 3/4mila euro all'anno nonostante le tante spese legate a viaggi e non solo. E' sbagliato fare di tutta l'erba un fascio, per ogni trasferimento ci sono situazioni particolari"."Sembra che il calcio vada male perché i procuratori guadagnano tanto, ma non è così. Se le società sbagliano gli investimenti e spendono cifre spropositate per alcuni giocatori, non può essere colpa degli agenti. Noi non abbiamo nulla da comunicare, io prendo una percentuale a seconda della società per la quale lavoro; ma è un discorso che vale per ogni tipo di consulenza, nel calcio e non. Più chiaro di così non posso essere"."In questo periodo bisogna capire le esigenze delle società. Faccio un esempio: Donnarumma ha chiesto una certa cifra per rinnovare, il Milan l'ha lasciato andare e ha preso Maignan che è altrettanto forte. Dybala è bravo, ma si gioca anche senza di lui. Quello che conta è la Juve: i giocatori oggi ci sono e domani no. Per quanto un calciatore può essere importante, la società viene prima di tutto"."E' un campionato con tanti talenti, ma non solo da oggi. Io dalla Francia all'Italia ho portato tre Palloni d'Oro: Papin, Weah e Zidane. Il problema è che oggi i francesi vanno più volentieri in Germania o in Inghilterra, in campionati che piacciono di più e ci sono guadagni migliori. Una volta i calciatori francesi ambivano a venire in Italia, oggi non più"."Mi sembra una buona soluzione, se emergi in Francia puoi giocare tranquillamente anche in Italia. Agoumé, per esempio, sta facendo esperienza in Ligue 1. Il ds del Brest è di origine italiana, conosce bene i giovani della Serie A"."E' un giocatore forte, nonostante sia un 2000 ha già esperienza. Grande fisicità, forte di testa e inizia bene il gioco. Il Lille però è un club dal quale non è facile prendere giocatori: Botman costerà 40/45 milioni; oggi non vedo chi possa spendere queste cifre per un difensore in Italia. Maldini e Massara cercheranno di portarlo al Milan, ma credo sia un'operazione molto complicata"."Credo sia difficile, ha un ingaggio di 20 milioni lordi che in questo momento è improponibile per ogni club italiano"."Anni fa proposi Guendouzi in Serie A, quando aveva 17/18 anni e giocava nell'Arsenal (oggi è in prestito al Marsiglia, ndr). Aveva anche fatto un provino, ma non lo ha voluto nessuno. Peccato, io l'avrei visto bene in Italia"."Per Gouiri del Nizza si è mosso qualche club italiano in vista dell'estate, ma sul giocatore ci sono anche società inglesi e tedesche. Un trasferimento in Serie A mi sembra complicato".