Non faccio per vantarmi, ma io a(Giuseppe all’anagrafe)gli ho visto fare decine di gol dal vivo quando, all’inizio della sua carriera, era al Lanerossi Vicenza.. Un veltro avrebbe scritto - e forse l’ha fatto - il creativo Vladimiro Caminiti su Tuttosport. Le prime gioie calcistiche me le ha date proprio Damiani.Quarantacinque anni dopo siamo praticamente vicini di casa (abitiamo entrambi in Brianza) e spesso lui mi spezza il pane del calcio dall’alto di una carriera impareggiabile sia da calciatore che da manager.“Fortunatamente bene. Sono in giardino, prendo un po’ di sole e ho un libro accanto a me. Faccio passare le ore in questo modo, soprattutto quelle del pomeriggio che sono le più lunghe”.“Questo bisognerebbe chiederlo alla Protezione Civile o al comitato scientifico. Comunque, quando ci sarà, la ripresa sarà graduale. E io non sarò tra i primi ad essere autorizzato ad uscire perchè ormai sono anziano”.“Sì è una situazione da affrontare con estrema serietà. Ora, partendo dal presupposto che la salute viene prima di ogni altra cosa,, soprattutto per il valore sportivo della stagione. Però è ovvio che tutto dipende da quello che accadrà sul fronte della pandemia. Ma se e quando si potrà, ripartire per me è doveroso”.“E’ ovvio che ci saranno meno introiti perché il pubblico non potrà partecipare alle partite e allora. Lo dico da ex calciatore, in questi casi un sacrificio tocca a tutti. Capisco Lega e Federcalcio, ma anche l’Associazione calciatori. Il confronto non è facile e io credo che ci si possa accordare solo quando sarà definito il ripristino della stagione. Un conto è se si gioca, un altro se non si può. E poi non ci sono solo i calciatori di serie A, ma anche quelli di serie B e di serie C. Non tutti sono uguali”.“Anche se il mercato contempla il mio lavoro, è l’ultima delle mie preoccupazioni. Io però. Visto che l’ottanta per cento degli affari si fa negli ultimi dieci giorni,. Magari con un paio di novità a corredo”.“Una settimana a novembre come si faceva una volta. Oppure, come accade in Francia,”.“Ovvero fare due trasferimenti a campionato in corso”.“No. Perchè il controllo è superiore rispetto al passato. Forse la situazione attuale può portare ad una riduzione dei club in Serie C”.“Mi viene da dire l’Italia. Tuttavia se i dirigenti sapranno lavorare con lungimiranza, cioé sfruttando le risorse a partire dai settori giovanili, penso che in tre anni si possano pareggiare entrate e spese. Senza plusvalenze, però”.“Un’altra ragione per cui bisognerebbe finire la Serie A. Le tv non pagano se non ci sono le partite”.“Non è una domanda alla quale possa rispondere. Spero solo che se si gioca a calcio da giugno a fine luglio lo si possa fare con il pubblico”.“Troppo. Lo si fa d’estate quando i calciatori vengono da un periodo di quasi completa inattività. Io penso che quindici giorni di lavoro specifico sul campo sia sufficiente per riprendere una condizione all’altezza delle prestazioni richieste”.“Certo”.“In linea di massima, per le mie convinzioni sul calcio e sulla sua programmazione, no. Ma per Ibra faccio un’eccezione.”:“Non lo conosco e quindi non posso dare giudizi, ma me ne hanno parlato molto bene”.“Io, per la competenza - lo dico perché ci ho avuto a che fare -, terrei Maldini. E con lui Massara, un dirigente molto giudizioso e capace. Questo non vuol dire che una società non possa cambiare”.“Vedrei bene il mio amico Braida”.