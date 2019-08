Il noto procuratore Oscar Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss sul mercato del Napoli: "Il calciomercato secondo me potrebbe muoversi dopo il 9 agosto, ma non è facile perché molte società hanno problemi con il fair play e non solo. Bisogna valutare tanti aspetti quando si opera. De Laurentiis? Gli piace sviare gli obiettivi, il Napoli ha fatto qualche buono acquisto, la squadra mi sembra già competitiva, se riusciranno a fare altro possono solo migliorare. Aubameyang al Napoli? Guadagna 12 milioni netti, è improponibile per gli azzurri".