Intervenuto dagli studi di Sportitalia, l'agente Oscar Damiani esprime la propria opinione sul prossimo campionato.



“Champions Alla Juve? Parte con i favori del pronostico. In Italia? Di imbattibile non c’è nessuno, vince da 7 anni, acquista giocatori importanti, i bianconeri sono i favoriti. In Italia però ci sono squadre forti come Inter e Napoli, è un campionato interessante”.