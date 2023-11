Oscar Damiani rappresenta senza dubbio una delle principali figure del calciomercato italiano ed europeo. Storico procuratore di campioni come Shevchenko, Costacurta, Thuram, Zidane, Weah e tanti altri, Damiani da giocatore ha vestito le maglie di Juventus (con cui ha vinto un campionato) e Napoli in primis, ma anche di Genoa, Milan, Parma e Lazio. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 1986, Damiani è rimasto nel mondo del calcio come agente, fondando l’agenzia SportService, ancora oggi in attività.Oscar Damiani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Numero Diez affrontando diversi temi, dal derby d’Italia in programma domenica ai fratelli Thuram, passando per tanto altro:- “Kephren è un ragazzo interessante, diverso dal fratello Marcus che ha più fisicità. Lui è più un centrocampista di classe e si sta comportando bene nonostante la giovane età. Non seguendolo io non posso dare dei giudizi, ma per l’affetto che ho nei confronti del papà Lilian spero di vederlo magari un giorno giocare in Italia“.- “Ci sono tanti ragazzi giovani in Francia che giocano, soprattutto 2004 o 2005, ma non mi piace fare nomi su giocatori che non seguo io. Certamente, però, lì c’è veramente la possibilità di trovare grandi talenti importanti“.Dai possibili colpi di calciomercato alla nostra Serie A, tanti i temi toccati da Damiani. Trovate l’intervista completa con tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore solo su Numero Diez