Nel novero degli assistiti di Oscar Damiani, intervistato da Numero Diez, c'è anche Ionut Radu, al momento in prestito al Bournemouth dai nerazzurri: "È un’esperienza molto positiva, il ragazzo è molto contento e molto stimato. Ovviamente c’è la concorrenza di Neto, quindi vedremo da qui a fine stagione se diventerà titolare o bisognerà aspettare. Rimane, però, un’esperienza di crescita in un grande campionato, lui si trova bene ma valuteremo a fine anno insieme all’Inter l’opzione migliore per il suo futuro. Rimanere sarebbe anche una cosa che potremo prendere in considerazione se ci verranno date le giuste garanzie".