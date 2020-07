Ieri i carabinieri del nucleo investigativo milanese hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Stefania Donadeo a carico di Francesco Gaspari. Un uomo di 47 anni residente in Trentino, che per anni ha minacciato Gianni Mura. Il giornalista scomparso lo scorso 21 marzo ha subito in silenzio estorsioni per oltre 60mila euro.



Secondo i carabinieri, il rapporto tra i due era iniziato da una mail con una richiesta d'incontro. Mura era riuscito a procurare un lavoro come bibliotecario a Pordenone a Gaspari, che poi gli chiese di comprargli una casa da 40 mila euro a Verona e di versargli 700 euro al mese in cambio della promessa di non fare male alla moglie. La quale ha dato il via alle indagini pochi giorni dopo la morte del marito.



La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta alcuni messaggi scritti da Gaspari a Mura: "Sono un malato mentale, potrei diventare a brevissimo una feroce belva selvatica. O mi dai 5 mila euro o verrò a Milano e farò fuori te e tua moglie, non ho alternative".