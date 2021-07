Le prestazioni di Mikkel Damsgaard all’Europeo stanno facendo gongolare il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il numero uno blucerchiato ha dichiarato che il danese è incedibile, ma in era Covid l’offerta giusta può sempre cambiare le carte in tavola. In questi casi si parla già di asta: oltre a Inter, Milan e Juventus si sarebbe attivata anche la Roma di Mourinho (che lo voleva già al Tottenham). Ferrero ha sparato una cifra compresa tra i 30 e i 50 milioni, ma di fronte a un’offerta di 20-25 potrebbe anche cedere. Si legge su “Il Secolo XIX”.