Dan e Ryan Friedkin, il commento all'esonero di Mourinho: 'Cambio necessario nell'interesse della Roma'

Nel comunicato ufficiale dell'esonero di José Mourinho da allenatore della Roma sono arrivate anche le dichiarazioni condivise di Dan e Ryan Friedkin sulla scelta presa di porre fine ad un rapporto durato per oltre 2 anni e mezzo. "Una scelta necessaria" per tutelare gli interessi del club, così è stata definita dalla proprietà.



IL MESSAGGIO DEI FRIEDKIN - “Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.