Partirà il prossimo 5 febbraio il processo per stupro previsto a Barcellona che vedrà come imputato il calciatore brasiliano Dani Alves, attualmente in carcere preventivo. Come riferisce l'Ansa, lo si apprende da una nota del Tribunale regionale della Catalogna.



In questa causa, l'ex terzino di Barça e Juventus è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza, aggressione che sarebbe avvenuta a fine dicembre 2022 in una discoteca della città catalana. La procura chiede una condanna a nove anni di carcere nei confronti del brasiliano, che si trova in condizione di custodia cautelare dallo scorso gennaio.