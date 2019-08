Dani Alves è arrivato al San Paolo. E l'accoglienza all'aeroporto è da superstar. L'ex Siviglia, Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain ha firmato un contratto triennale e indosserà la maglia numero 10. Fumogeni, fotografie, flash ed entusiasmo: "Se potessi starei là fuori a saltare con loro" le parole rilasciate a spfctv.



QUESTO E' CALCIO - "Qui si respira calcio, è tutto più bello, Mi mancava questo calore, questa energia... questo è calcio. Domani sarà al Morumbi, per la prima volta come giocatore del San Paolo. Spero che scriveremo un momento unico per tutti coloro che amano questi colori e vogliono fare grandi cose con questa maglia".