Future Publishing via Getty Images

Dani Alves assolto dalle accuse di violenza sessuale: cos'era successo e perché la decisione è cambiata

Federico Targetti

34 minuti fa



La Corte di Giustizia della Catalogna ha assolto l'ex calciatore di Barcellona e Juventus Dani Alves dal reato di violenza sessuale.



Il brasiliano era stato condannato lo scorso anno nel mese di febbraio a quattro anni e mezzo di carcere per un presunto atto di violenza avvenuto nella notte del 30 dicembre 2022 in una discoteca di Barcellona, ai danni di una ragazza all’epoca 23enne. La condanna prevedeva anche cinque anni di libertà vigilata, un ordine restrittivo di nove anni nei confronti della vittima e un risarcimento di 150.000 euro.



Secondo quanto riportato da Cadena SER, le registrazioni delle telecamere di sicurezza, già esaminate nel processo iniziale, avrebbero avuto un ruolo chiave nella decisione dell’Alta Corte. Le immagini, secondo la difesa, non avrebbero confermato in modo inequivocabile la versione della ragazza, dunque Alves è stato assolto.