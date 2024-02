Dani Alves condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale

Redazione CM

Mano pesante del tribunale della Catalogna nel caso Dani Alves, accusato di violenza sessuale ai danni di una donna in un night club di Barcellona nel 2022. L'ex terzino sinistro del club catalano, Siviglia, Juventus e PSG fra le altre, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere a cui si aggiungerà anche un risarcimento da 150mila euro.



LA SENTENZA - Le motivazioni confermano l'avvenuta violenza sessuale nonostante la difesa del calciatore avesse provato a confermare la volontarietà dell'atto: "La corte ritiene che sia stato dimostrato che la vittima non era consenziente e che ci sono prove, oltre alla testimonianza del querelante, per considerare provato lo stupro".



RISCHIAVA 9 ANNI - Una pena severa, ma che comunque ha portato ad una riduzione del 50% rispetto a quanto richiesto dall'accusa. Per questi casi la pena massima prevista dalla legge è di 12 anni, mentre l'accusa aveva chiesto 9 anni di condanna.