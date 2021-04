Dani Alves torna a parlare di Juventus o, meglio, di Massimiliano Allegri, con cui il rapporto non è mai stato dei migliori nell'unica stagione italiana del calciatore brasiliano. Il tecnico livornese è stato chiamato in causa da una risposta che Dani Alves ha dato a un tifoso attraverso una Instagram Story, con la quale il calciatore attualmente in forza al San Paolo muove una critica al suo stile di gioco.



"Perché hai lasciato la Juventus? Dovresti tornare indietro, saluti", è il contenuto della domanda rivolta da un utente, alla quale il brasiliano replica prontamente: "Ho lasciato la Juve perché mi avevano detto che avrebbero cambiato modo di giocare, ma non era vero". Dani Alves ha lasciato da tempo la Juve, ma non se l'è ancora dimenticata.