Una foto insieme, da vecchi compagni che hanno mantenuto un legame solido anche a distanza. Ma anche uno scambio di maglie che ha scatenato nuove e importanti voci di mercato. I due protagonisti sono l'ex-Juve e oggi al Barcellona Dani Alves, e il prossimo ex-Juve, e importantissimo uomo mercato a parametro zero, Paulo Dybala. L'incontro è stato testimoniato da entrambi attraverso i propri profili social, con lo scambio di magliette ben fotografato e che non è passato inosservato in Catalogna dove il link con la Joya è vivo già da qualche stagione.



CHE FUTURO? L'INTER IN CORSA - Dybala resterà concentrato sulle ultime gare con la maglia della Juventus e dirà addio a fine stagione ormai senza rimpianti. La scelta della società di non rinnovare è alle spalle e lui, insieme ai suoi agenti, si sta guardando attorno consapevole della possibilità di compiere un passo importante per la propria carriera. L'Inter è pienamente in corsa per assicurarselo, nonostante la richiesta di prendere tempo per definire budget e strategie di mercato già presentata da Marotta. Il club nerazzurro non è l'unico club ad aver bussato alla porta dell'entourage che è atteso nei prossimi giorni proprio da un viaggio in Spagna. L'Atletico Madrid si è informato in questi giorni, il Barcellona lo aveva fatto in passato, ma la pista oggi sembra molto più fredda. La certezza è che Dybala vuole un club "da Champions" competitivo e che possa garantirgli un ingaggio di alto livello. Servirà ancora tempo per capire chi la spunterà