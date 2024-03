Dani Alves, il fratello smentisce le voci sul suicidio: 'Quanta crudeltà ha l'essere umano...'

Nelle scorse ore macabri rumors erano iniziati a circolare sul conto di Dani Alves che, secondo alcuni profili social si era tolto la vita nel carcere dov'è attualmente detenuto. A far luce sulla vicenda dell'ex giocatore del Barcellona è il fratello Ney che, anche lui sui social, ha smentito categoricamente queste voci.



L'APPELLO - "Che Dio ti dia salute e saggezza per superare e sopportare la crudeltà degli esseri umani, che Dio abbia pietà della tua vita e di quella della nostra famiglia. Quanta crudeltà ha l'essere umano. Lo avete già condannato per le parole di quella donna. È già stato condannato. Non è sufficiente? È in prigione. Ora, la follia è che ne volete la morte. Volete vedere mio fratello morto. Ma quanta crudeltà è questa? Mio padre ha più di 70 anni. Mia madre ne ha più di 60. Non avete una famiglia, vero? Queste pagine che continuano a diffondere queste cose. Che Dio abbia misericordia di voi", ha detto in un video.



LA VICENDA - Dani Alves è rinchiuso nel penitenziario di Brians 2 di Barcellona dopo essere stato condannato per stupro a quattro anni e mezzo. Il brasiliano è stato sottoposto nelle scorse settimane ad un protocollo anti-suicidio per evitare qualsiasi rischio.