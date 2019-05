Dani Alves torna a parlare della stagione passata alla Juventus. Intervistato da Espn, il terzino oggi al Paris Saint-Germain non ha avuto belle parole per ricordare quel periodo: ​"A Torino ho passato un brutto anno, mi sono sentito tradito, perché mi avevano promesso cose che poi non ho ricevuto e questa è la peggior cosa che possa succedere. Io ho fatto la storia con la Juve, non c'è una persona a cui non sono piaciuto, tutti sanno che sono un gran lavoratore. Mi sono sentito tradito e per questo motivo me ne sono andato".