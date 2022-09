Dani Alves, oggi ai Pumas, ha smentito le voci relative a un suo cambio di maglia: "Qui in Messico gioco solo nei Pumas. È la stessa cosa che ho detto a San Paolo: in Brasile giocherei solo nel San Paolo, perché è la mia squadra. Sono qui perché ho assunto un impegno; se dovessi andare via, sicuramente non sarà per un'altra squadra in Messico, ve lo garantisco. È falso che ho avuto un'offerta dall'Atlético Paranaense".