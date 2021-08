Dani Alves, esterno del San Paolo, ex Siviglia, Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain, fresco vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi col Brasile, commenta l'addio di Messi ai blaugrana: "Sei il più grande di tutti, puoi superarmi quando vuoi, sarà uno stimolo in più per te. Dopo la mia ragazza, sei stato il mio partner migliore. Grazie per tutto quello che ci hai dato, grazie per aver condiviso così tanto e grazie per avermi permesso fammi parte della tua storia".