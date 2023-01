Il 2023 non inizia nel migliore dei modi per Dani Alves. L’esterno brasiliano ex Juve, oggi in forza ai Pumas, in Messico, è finito nella bufera. Il motivo? Il giocatore, in vacanza a Barcellona per le festività, sarebbe rimasto coinvolto in un brutto episodio lo scorso 30 dicembre. Come riportato da ABC, una donna ha infatti dichiarato di essere stata vittima di una violenza sessuale da parte del brasiliano.



LA RICOSTRUZIONE - L’episodio raccontato sarebbe avvenuto all'interno del “Sutton”, discoteca della città. Seguendo il racconto della vittima, Dani Alves avrebbe cercato di toccare le parti intime della donna (infilandole una mano nelle mutande), ma a quel punto i responsabili della sicurezza del locale hanno allertato la polizia catalana dopo essere stati avvisati da alcuni amici della donna. All’arrivo dei controlli, Dani Alves era però già andato via dal locale, mentre la donna è stata visitata in ospedale. Tramite il suo entourage, il difensore ha spiegato di aver passato la serata di venerdì al "Sutton", ma “per poco tempo" e che "non è successo niente". Come spiegato nel dettaglio da ABC, gli agenti hanno raccolto la deposizione e aperto un'indagine dopo la denuncia.