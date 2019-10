Per usare ad hoc un detto popolare potremmo dire che in questo caso il San Paolo ha fatto il passo più lungo della gamba perché se è vero che il ritorno di Dani Alves in Brasile ha acceso gli animi dei sostenitori paulisti e dato modo a tanti di raccontare una bella pagina di calcio (il campione che torna da dove è partito) è altrettanto vero che ora lo stipendio faraonico del terzino classe '83 comincia ad essere un fardello non indifferente per il club brasiliano.

4 milioni di euro a stagione erano sembrati fin da subito una cifra fuori dalla portata del Sao Paolo tanto che ora, come riporta AS, la società starebbe incontrando le prime difficoltà nel coprire le stipendio di Dani Alves: si faticano a trovare gli sponsor millantati al suo arrivo - che avrebbero dovuto farsi carico di buona parte dell'ingaggio dell'ex Juve e Barcellona - e ora anche lo spogliatoio paulista comincia a temere. Il direttore sportivo Raì ha assicurato in un'intervista a Valor Investe che i giocatori sono tranquilli e che lui stesso ha parlato con la squadra per rassicurare tutti che "la situazione contrattuale non sarebbe cambiata". Dei 330.000 euro mensili che percepisce Alves il Sao Paulo copre solo poco più di 100.000, come ricorda AS.