Dani Alves, calciatore brasiliano incarcerato il 20 gennaio scorso per accuse di violenza sessuale, ha dedicato alla sua Joana Sanz una commossa lettera d'amore che è stata da lei ricondivisa sui social. Un indizio sul riavvicinamento tra i due, prima lontani a causa della gravità del reato imputato all'ex Barcellona?



"In tutta questa follia ho imparato che due sono meglio di uno.... Quando uno cade, l'altro lo raccoglie, quando ha freddo, l'altro lo riscalda. È così che siamo", esordisce la modella. "Grazie per la tua resistenza, grazie per la tua resilienza, grazie per non avermi abbandonato. Ho sempre detto che eri ciò che avevo sempre sognato, ma ora dico che sei più di quanto avrei mai potuto sognare. So che non ti piace la solitudine e so quanto tutto questo sia difficile per te, ma tutto passerà e diventeremo più forti insieme. È incredibile che mi senta ancora le farfalle nello stomaco quando ti vedo, è incredibile che io senta così tanto amore per te dopo così tanto tempo.... Ma è ancora più incredibile sapere che tu sei lì per ricambiare tutto questo. Qualunque cosa, dovunque, comunque, ma sempre con te. Ti amo per sempre".



Scorri la nostra gallery per vedere le migliori foto di Joana Sanz