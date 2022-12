Dani Alves ha parlato della sua dedizione nei confronti della nazionale brasiliana, alla vigilia del match contro il Camerun. "Sono al servizio della selezione. Questa è la mia missione. Se devo suonare il tamburello, sarò il miglior suonatore di tamburello che ci sia." ha dichiarato il terzino. Proseguendo, il brasiliano ha dato prova della sua saggezza: "Immagina di partire per un viaggio, sei sulla barca, non è solo il capitano che è importante. La mia missione è essere importante. So cosa offro, so cosa gli altri possono offrire meglio di me in ciò che viene richiesto. Sapere questo è essenziale. La vita premia chi ama ciò che fa, si dona anima e corpo."