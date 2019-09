Dopo la Copa America vinta da protagonista con il Brasile, Dani Alves ha deciso di tornare in patria per vestire la maglia del San Paolo. L'esterno classe '83 ha però svelato importanti retroscena di mercato a Players Tribune: “In estate ho avuto la possibilità di tornare alla Juventus, ho anche avuto la possibilità di tornare al Barcellona, perché lo volevo. Ma quando decido penso: 'Cosa mi darà questo club? In che modo questo posto mi renderà una persona migliore e un giocatore migliore?”. Volevo sapere quali erano le mie possibilità in quel momento".





SAN PAOLO - “Quello che volevo, il punto chiave per me, era avere la stabilità per conquistare un posto ai Mondiali 2022. E' stato il punto di partenza per la mia prossima sfida. La maggior parte dei club non me lo ha garantito, perché non credevano in me. Pensano che abbia una data di scadenza, ma io sono libero, decido quando inizio e decido quando finisco".