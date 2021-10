Dani Alves, terzino brasiliano, ex Siviglia, Barcellona, Juve e Psg tra le altre, ha rescisso il suo contratto con il San Paolo e a gennaio attende una chiamata. L'obiettivo dell'ex bianconero è quello di trovare spazio, con continuità, per guadagnarsi una chiamata per Qatar 2022 con il Brasile. Tra l'altro, l'ultima presenza di Dani Alves è stata proprio con la maglia verdeoro addosso, il 10 settembre, nel 2-0 di Recife contro il Perù.