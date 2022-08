Dani Alves vuelve a casa. O quasi. Il brasiliano, che oggi gioca in Messico nei Pumas, è tornato al Camp Nou per giocare il Trofeo Gamper tra la sua squadra e il Barcellona: il 6-0 finale per gli spagnoli fa da cornice alla festa che gli ex compagni e la società avevano riservato ad Alves. Il giocatore è stato premiato con una maglia speciale col numero 431 che segnava le presenze col Barça, a fine partita ha alzato al cielo la coppa insieme a Busquets e poi è stato lanciato lui in aria da tutti gli altri giocatori della squadra.



