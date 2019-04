Ha stregato gli scout, convince Leonardo e ora ha anche 'sfiorato' il Milan. Dani Olmo è uno dei giocatori monitorati con attenzione dai rossoneri in vista del prossimo mercato estivo, 21 anni lo scorso gennaio, lo spagnolo della Dinamo Zagabria è apprezzato per la sua duttilità (esterno offensivo, trequartista o mezzala di qualità non fa differenza) ma soprattutto per la sua efficacia negli ultimi 20 metri: 8 gli assist per i compagni in stagione e 7 i gol, ultimo quello realizzato domenica al Rudes con un movimento quasi da centravanti, controllo in area spalle alla porta, girata e conclusione rasoterra. E quale modo migliore per festeggiarlo se non un viaggio a Milano? Dani Olmo, con il padre Miguel, ieri è arrivato nel capoluogo lombardo: serata all'insegna del relax e degli amici, come testimoniano le stories su Instagram, ma 'l'avvicinamento' alla realtà milanese è bastato ad accendere il mercato.



RISCHIO ASTA - E qualcosa sottotraccia effettivamente continua a muoversi, perché il giocatore piace molto per profilo e caratteristiche a dirigenza e proprietà rossonere: non un caso che Leonardo lo abbia fatto visionare dal vivo più volte in stagione. E i costi al momento non toccano cifre folli nonostante il presidente della Dinamo Zagabria Mamic lo ritenga 'meglio di Boban e Prosinecki alla stessa età': 25 milioni di euro la richiesta base per Olmo, in scadenza nel 2021. Il Milan sta valutando le mosse per l'estate, legate anche alla qualificazione alla prossima Champions League, ma se i costi restassero in questo range gli introiti derivati dall'accesso alla massima competizione europea sarebbero certamente preziosi ma non fondamentali. L'insidia più grande in questo senso ha un nome preciso, Borussia Dortmund: i tedeschi sono la concorrente più agguerrita e convinta dei rossoneri nella corsa al gioiello spagnolo, un duello di mercato che rischia di far scattare un'asta internazionale alla quale potrebbero poi aggiungersi nuove candidate (da non sottovalutare il Barcellona, club che lo ha formato e che negli scorsi mesi ha valutato l'ipotesi di riportarlo alla base). La visita a Milano però, non la prima per il padre Miguel peraltro, fa ben sperare il Diavolo: la meta è gradita, l'operazione Dani Olmo può accendersi per il Milan. @Albri_Fede90