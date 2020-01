L'ha detto a più riprese: dalla Croazia se ne vuole andare. Sente di essere pronto per palcoscenici di più alto prestigio Dani Olmo e l'offerta fatta pervenire dal Barcellona alla Dinamo Zagabria non può che riempirlo d'orgoglio come rivela a ​​L'Esportiu: "Mi fa piacere che i rumors si siano convertiti in una offerta concreta e che il Barcellona abbia voglia di farmi tornare a casa. Il mio obiettivo è la convocazione a Euro2020 e mi sarà difficile giocando in un campionato minore come quello croato. Sono pronto per un nuovo step della mia carriera".