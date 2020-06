Intervenuto ai microfoni di AS, l'attaccante del Lipsia, Dani Olmo, ha parlato dell'interesse del Milan a gennaio: "Sì, c'era qualche club italiano interessato, ma non posso dire di più. Alla fine ho optato per il Lipsia, ho pensato fosse il passo migliore per la mia carriera. La chiamata di Markus (Krosche, ds) e Julian (Nagelsmann, il tecnico) mi hanno convinto. Mi hanno convinto il progetto futuro e il modo con cui lavorano insieme ai giovani".