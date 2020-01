Manca solamente l'ufficialità, ma Dani Olmo è un nuovo calciatore dell'RB Lipsia. Il trequartista spagnolo classe '98 scompare dunque definitamente dai radar del Milan, impossibilitato a presentare un'offerta convincente alla dirigente della Dinamo Zagabria in assenza di una cessione di spessore in questa finestra di mercato.



Dani Olmo si trasferisce invece al club capolista della Bundesliga per 35 milioni di euro più bonus e ha firmato un contratto fino a giugno 2024 da 2,5 milioni a stagione. Dopo aver superato le visite mediche, il talento scuola Barcellona è pronto a iniziare la sua nuova avventura.