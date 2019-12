Intervistato da Jugones, Dani Olmo annuncia l'addio alla Dinamo Zagabria: "L'estate passata era il momento ideale per fare il passo successivo, alla fine non si è fatta e ho detto che ero contento ugualmente perché avrei giocato la Champions. Però credo che il mio ciclo qui sia finito e voglio fare il passo successivo per continuare a crescere. Con me la Dinamo vuole realizzare la cessione più cara nella storia della Croazia. Non so se sia arrivata un'offerta". Su Dani Olmo ci sono Juventus, Milan e Atletico Madrid.