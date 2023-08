Dani Olmo decide la Supercoppa tedesca, vinta 3-0 dal Lipsia contro il Bayern a Monaco. Schierato largo a sinistra dal suo allenatore Rose, il trequartista spagnolo ha fatto impazzire Pavard nel primo tempo e Mazraoui nella ripresa, segnando la tripletta che ha steso i campioni di Germania. Spettacolare in particolare il suo secondo gol, arrivato al termine di un'azione personale da urlo.



CHE STORIA - Classe 1998, Olmo è cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol prima di approdare nella cantera del Barcellona. A 16 anni emigra in Croazia alla Dinamo Zagabria, dove inizia la carriera da professionista. Su di lui mette gli occhi il Milan di Boban, ma la trattativa non va in porto e così nel mercato di gennaio del 2020 passa per quasi 30 milioni di euro al Lipsia. Che nella scorsa primavera lo ha blindato con un nuovo contratto fino a giugno 2027, spegnendo le voci di mercato su un suo possibile ritorno in Spagna a Barcellona, Atletico o Real Madrid. Almeno per quest'anno se lo godrà ancora il Lipsia, che già pregusta un'altra plusvalenza, infatti il valore di Dani Olmo ha raggiunto quota 50 milioni di euro.